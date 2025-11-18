В Саратове депутаты поддержали права инвесторов на защиту вложений

Депутаты Саратовской областной думы поддержали изменения в федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Решение приняли на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Председатель комитета, депутат Александр Анидалов (КПРФ), сообщил: «В статью 13 федерального закона „Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений“ необходимо внести изменения. Это нужно, чтобы привести его в соответствие с нормами федерального закона „О стратегическом планировании в Российской Федерации“, где нет таких понятий, как „федеральная целевая программа“, „региональная целевая программа“. Поэтому в федеральный закон „Об инвестиционной деятельности в РФ“ нужно уточнить формулировки этих видов программ. Эти программы вводят, чтобы ими можно было оперировать».

У депутатов областной думы вопросов и замечаний по поправкам не возникло. Проект федерального закона поддержали единогласно.

Согласно последней редакции федерального закона «Об инвестиционной деятельности в РФ» бизнес и органы власти могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В результате публичная сторона гарантирует, что к частной не применят акты, которые ухудшат условия инвестиционного проекта. Например, если на дату заключения соглашения ставка налога на прибыль была 20 %, то в случае ее повышения для всех налогоплательщиков, для организации, которая ведет инвестиционный проект, она останется прежней для прибыли, которую получит.

Также к организации, которая заключила соглашение, не будут применять акты, увеличивающие количество или сроки процедур, нужных для инвестпроекта. За соблюдение этих требований отвечают публично-правовые образования: за федеральные — Российская Федерация, за региональные — субъекты РФ, за местные — муниципалитеты.

