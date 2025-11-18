Литва планирует решить вопрос пограничного режима с Белоруссией 19 ноября

Власти Литвы примут решение по пограничному режиму с Белоруссией 19 ноября. На итоговый выбор повлияет результат сегодняшних переговоров пограничных служб обеих стран,

«Окончательное решение по пограничному режиму следует ожидать на заседании кабинета министров в среду»,— уточнил председатель литовского парламентского комитета по внешней политике Ремигиюс Мотузас в эфире национального радио (цитата по ТАСС). По его словам, определяющим моментом станут выводы технических переговоров.

«С учетом существующей ситуации мы склоняемся к тому, что границу можно открыть раньше»,— добавил депутат литовского парламента.

29 октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, до 30 ноября. Правительство страны объяснило решение тем, что со стороны Белоруссии «исходят определенные угрозы», а в их приоритете, прежде всего, обеспечить безопасность граждан Литвы. Среди таких угроз литовские власти называли метеозонды с контрабандой из Белоруссии.