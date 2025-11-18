Кузбасс вдове снизит объем субсидирования авиарейсов

Кемеровская область в 2026 году намерена направить на субсидирование межрегиональных авиарейсов 126 млн руб., сообщил первый зампредседателя правительства — министр финансов региона Игорь Малахов в ходе публичных слушаний по проекту областного бюджета.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Здесь мы сохранили всего четыре направления. Это Новосибирск, Красноярск, Казань и Екатеринбург. Все четыре направления будут выполняться как из Кемерова, так и из Новокузнецка»,— пояснил господин Малахов (цитата по «Интерфакс»).

Объем финансирования на эти цели в 2025 году был запланирован в размере 300 млн руб. Аналогичную сумму власти Кузбасса выделили в 2023-м и 2024 годах. Размер субсидий межрегиональных авиарейсов в 2022 году составил 140 млн руб. Суммарно на 2026 год по программе «Развитие транспорта Кузбасса» будет выделено 3,4 млрд руб.

Ранее правительство региона сообщало, что в 2025 году из Кемеровской области были запущены новые субсидируемые маршруты в Улан-Удэ и Читу. Кузбасс участвует в федеральной программе субсидирования авиарейсов с 2019 года.

Александра Стрелкова