Дзержинский предприниматель узаконил пристрой ТЦ

Арбитражный суд признал право собственности индивидуального предпринимателя Марины Семенец на трехэтажный торговый центр площадью 6,6 тыс. кв. м, пристроенный к многоквартирному дому на проспекте Свердлова в Дзержинске.

ИП Семенец с 2015 года реконструировала выкупленный одноэтажный пристрой магазина в ТЦ. Она долго спорила с органами власти за судьбу объекта. Семь лет назад прокуратура Дзержинска активно добивалась решения о сносе строящегося ТЦ, суды принимали и затем отменяли решение о его демонтаже.

Нижегородский арбитражный суд поставил точку в этом споре, указав, что ранее Дзержинский суд установил: границы ТЦ не выходят за его земельный участок и не имеют наложений на территорию, предназначенную для эксплуатации жилого дома.

«В настоящий момент строительство объекта завершено. Представленными в дело документами установлено, что спорный объект не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, соответствует градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам и может эксплуатироваться без ограничений», — указала судья Татьяна Назарова. Решение арбитражного суда в законную силу пока не вступило. Но если оно устоит, у собственников ТЦ появится право законно ввести объект в эксплуатацию.

Иван Сергеев