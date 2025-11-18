Доля ипотеки при покупке нового жилья в Челябинской области сократилась до 67%

В Челябинской области за январь-октябрь 2025 года на первичном рынке жилья зарегистрировано 5,4 тыс. сделок, из них 67% с привлечением ипотеки. Это на 18 процентных пунктов меньше, чем за 10 месяцев 2024 года, сообщает «Авито Недвижимость».

Самыми популярными видами жилищных кредитов при имеющемся уровне цен остаются субсидируемые семейная ипотека, ИТ-ипотека и другие. Также часто местные жители продают квартиры и дома, которыми владеют, для закрытия сделок. При этом всей цепочкой обычно занимается один и тот же агент.

Что касается вторичного рынка, здесь за январь-октябрь этого года заключили 36,7 тыс. договоров купли-продажи между физическими лицами. Доля ипотеки составила 23%, что на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Виталина Ярховска