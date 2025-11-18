В России создан оперативный штаб по защите покупателей недвижимости

Российская гильдия риелторов (РГР) создала оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Об этом сообщили в пресс-службе РГР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы»,— уточнили ТАСС в пресс-службе. Гильдия риелторов разрабатывает единый канал сбора обращений по горячей линии.

В РГР отметили, что обращения от добросовестных покупателей будут рассматриваться на рабочих консультациях, встречах с представителями правоохранительных органов и законодательной власти, а также с юристами, адвокатами и нотариусами. Это нужно для того, чтобы выявить ключевые риски во время сделки по покупке недвижимости.

Основная задача гильдии риелторов — передать предложения по защите покупателей депутатам и снизить риски и убытки заинтересованным участникам рынка, пояснили в пресс-службе.

В некоторых регионах участились случаи мошеннических схем с недвижимостью, рассказали в РГР. Продавцы недвижимости оспаривают совершенные сделки и пытаются вернуть себе жилье под влиянием злоумышленников, из-за чего покупатели и остальные участники сделки теряют деньги.