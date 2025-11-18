Пермская гордума приняла проект бюджета на 2026–2028 годы

Сегодня депутаты Пермской городской думы приняли проект бюджета на 2026-й и плановый период 2027–2028 годов в первом чтении. Параметры главного финансового документа озвучил глава Перми Эдуард Соснин. Доходы городского бюджета в 2026 году запланированы в объеме 66,7 млрд руб., в 2027 году — 68,3 млрд руб., в 2028-м — 66,1 млрд руб. Расходы составят в 2026 году 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд руб., в 2028 году — 65 млрд руб.

Наибольший объем средств приходится на сферу образования — свыше 31 млрд руб. в 2026 году и около 88,5 млрд руб. в трехлетнем периоде. На дорожное хозяйство и транспорт предусматривается 17,1 млрд руб. в 2026 году и 54 млрд руб. до 2028 года. Расходы на ЖКХ и благоустройство составят 9,6 млрд руб. в следующем году, а всего за три года на эти цели из городского бюджета будет направлено около 26 млрд руб.

Большинство депутатов гордумы проект одобрили. Представители фракции КПРФ воздержались. Как пояснил руководитель фракции Илья Власов, фракция КПРФ решила не поддерживать проект бюджета, посчитав, что он должен быть более социально ориентированным.