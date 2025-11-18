В Оренбуржье иностранец обвиняется в грабеже несовершеннолетней

В Бузулуке 36-летний иностранный гражданин обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, днем 15 ноября обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Возле жилого дома на пер. Колхозный с. Новоалександровка он применил насилие в отношении несовершеннолетней и похитил принадлежащий ей мобильный телефон.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева