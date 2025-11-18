обновлено 10:56
Ушел из жизни один из ведущих фотокорреспондентов Прикамья
На 78-м году жизни скончался один из ведущих фотокорреспондентов и фотохудожников Пермского края Владимир Бикмаев. Об этом сообщает газета «Звезда».
Владимир Бикмаев являлся лауреатом многочисленных всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов фотографов. Его работы сегодня находятся в коллекциях музеев многих европейских стран, личных коллекциях.
Прощание с Владимиром Бикмаевым состоится 20 ноября с 10:30 до 11:30 по адресу: ул. Старцева, 61, главный зал.