Ушел из жизни один из ведущих фотокорреспондентов Прикамья

На 78-м году жизни скончался один из ведущих фотокорреспондентов и фотохудожников Пермского края Владимир Бикмаев. Об этом сообщает газета «Звезда».

Владимир Бикмаев являлся лауреатом многочисленных всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов фотографов. Его работы сегодня находятся в коллекциях музеев многих европейских стран, личных коллекциях.

Прощание с Владимиром Бикмаевым состоится 20 ноября с 10:30 до 11:30 по адресу: ул. Старцева, 61, главный зал.