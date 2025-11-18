Морской биолог Сергей Масленников умер во время командировки в Китай

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского (ННЦМБ) ДВО РАН Сергей Масленников умер в возрасте 62 лет. Как сообщила пресс-служба научного центра, он умер 17 ноября во время командировки в китайский город Янтай. Причина смерти не уточняется.

«О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — сказали в ННЦМБ.

Сергей Масленников — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем. Окончил биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного университета, учился в аспирантуре при ДВО РАН. В Дальневосточном отделении Академии наук работал с 1986 года. В середине 2000-х получил звание доцента по специальности «гидробиология». Господин Масленников — автор научных проектов и исследований, в том числе в сфере разработки методологии и технологических приемов для культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры первым в России добился высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при искусственном воспроизводстве, сообщает «РИА Новости».