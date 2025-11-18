Китай притормаживает с экспортом

Привезти машину из Китая станет сложнее, и дело не в утильсборе. С 1 января в КНР планируют ввести «период охлаждения» длиной 180 дней на экспорт автомобилей. Это коснется всех марок, которые не представлены в России официальными дилерами, их более 30, в том числе популярные гибриды и электрокары. Тему продолжит Юлия Савина.

Китайское правительство решило бороться с вывозом авто с нулевым пробегом под видом подержанных. От этого пострадают альтернативные схемы поставок в Азию, на Ближний Восток и в Россию, говорят участники рынка. Сложности у тех, кто планирует заказать новую машину из Китая, скорее всего, возникнут уже в этом году, отмечает руководитель направления логистики Level Cars Александр Антипов: «Возможно то же самое, что и в прошлом году: были изменения с января 2025 года, и в Китае ограничили выдачу экспортных лицензий уже с 15 декабря 2024 года. Скорее всего, с 15 декабря 2025 года уже будут сложности с оформлением документов и вывозом автомобилей из Китая.

В любом случае рынок адаптируется. Некоторые поставщики пошли путем заключения официальных договоров с производителями, чтобы экспортировать автомобили.

Покупатели в России со временем привыкают к повышенным ценам, но первое время, конечно, будет очень жесткий спад рынка».

Автовладельцы в этом году зарегистрировали машины 64 китайских брендов. При этом официальные дилерские поставки осуществляют менее половины из них. Российский рынок входит в десятку крупнейших, и каждый китайский производитель считает своим долгом поработать здесь, уверен президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Они здесь экспериментируют. Никаких законов, которые обязывали бы импортера нести ответственность за выпуск автомобилей, обеспечивать их запасными частями в течение десяти лет, как это принято в Европе, обучать дилеров и предпринимать ряд других мер для поддержки рынка, Россия пока не предъявляет. Поэтому машины привозят, торгуют, продают, условно, по 100 машин, поэтому количество брендов, скорее всего, все-таки уменьшится. Сейчас в Китае около 100 брендов, они появляются каждый год, к нам еще даже не все пришли».

Из КНР часто везут и европейские марки. По данным «Автостата», почти половина проданных в России автомобилей глобальных брендов — китайской сборки. Способы поставок в Россию найдутся, уверен основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Закон, возможно, не будет исполняться, потому что он никому особо не нужен будет, в Китае такое часто практикуется. Плюс его еще могут отменить, если профессиональное сообщество будет против. И, скорее всего, найдутся какие-то лазейки. В Китае для экспорта автомобилей есть два вида лицензий: первый — лицензия на экспорт подержанных автомобилей, ее получить относительно легко, и в Китае тысячи компаний, которые это могут делать; второй — лицензия для экспорта новых автомобилей, ее может получить только компания, которая непосредственно занимается производством, то есть сам автозавод».

Китайские производители активно продвигают свои электрокары в Европу, Азию и Америку, поэтому для них чувствительна тема санкций, продолжает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Так что в следующем году потребителей ждет сокращение китайских брендов и появление нескольких новых российских марок на базе все тех же моделей из КНР: «Сегодня им уже удалось поставить на экспорт порядка, наверное, 2-3 млн авто, а в Россию в прошлом году поставлено было более 900 тыс. машин. Сейчас Россия не является первым рынком, в связи с этим Jelly стал превращаться в BelGee, Cherry превращается в Tenet.

Китайские бренды, скорее всего, с новыми названиями на заводы все-таки придут. Мы увидим два-три проекта в сборке в следующем году и в Санкт-Петербурге, и, возможно, в Нижнем Новгороде».



В октябре с шильдиками «Волга» журналисты заметили китайскую версию кроссовера Geely Atlas. Правда, официально о кооперации владельцы бренда Горьковского автозавода не объявляли.

Юлия Савина