Россельхознадзор требует приостановить работу молочного завода в Златоусте

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обратилось в суд с требованием приостановить работу ООО «Златоустовский молочный завод» из-за нарушения санитарных норм и использование чужой продукции. Предприятие также оштрафовали на 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор проверял молочный завод с 21 октября по 1 ноября. Инспекторы выяснили, что территория предприятия завалена мусором, заезжающие автомобили не дезинфицируют, производственные помещения не позволяют проводить качественную мойку и обеззараживание. Кроме того, сотрудники завода не контролировали выпуск и фасовку сыров.

Во время проверки оказалось, что завод хранил продукцию ООО «Единая молочная компания», которое находится на той же территории. Инспекторы сделали вывод, что предприятие переупаковывало и меняло маркировку на чужом товаре, чтобы продлевать сроки годности. Всего Златоустовский молочный завод с июля по сентябрь получил более 468 т такой продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов.

Сотрудники Россельхознадзора ранее уже уличали предприятие в хранении некачественного сыра. В сентябре они нашли 538 кг испорченной продукции без маркировки. Через месяц завод уведомил об утилизации товара. Однако при проверке документов обнаружилось, что предприятие использовало его как сырье для изготовления других видов сыров.

Россельхознадзор в итоге принял решение привлечь ООО «Златоустовский молочный завод» к административной ответственности.

Ольга Воробьева