Пожилого жителя Луги задержали после ложного звонка о бомбе на ж/д вокзале

Сотрудники правопорядка задержали 64-летнего жителя Луги, который в службу 112 сообщил об опасном предмете на объекте транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Прибывшие на место правоохранители обследовали железнодорожный вокзал и поезда, однако ничего опасного не нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». В настоящее время фигурант находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы. По мнению полицейских, пожилой лужанин звонил в службу 112 исключительно из хулиганских побуждений.

Андрей Маркелов