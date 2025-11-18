Пострадавшие в ДТП с автобусом челябинцы могут получить до 2 млн рублей

Страховая компания челябинского перевозчика, автобус которого врезался в опору моста, готова выплатить пострадавшим пассажирам до 2 млн руб. компенсации, сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности.

Авария произошла вечером 15 ноября около дома №10 по улице Рождественского. По данным ГАИ, 53-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту №123, не справился с управлением. Транспорт наехал на препятствие и съехал с дороги, где столкнулся с опорой моста. Пострадали 12 человек, в том числе ребенок.

У перевозчика маршрута есть действующий договор с АО «АльфаСтрахование». Для получения выплаты пассажирам необходимо предоставить документы в компанию, включая медицинское заключение. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с постановлением правительства РФ № 1164. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн руб.

Виталина Ярховска