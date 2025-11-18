Прямая линия с главой Удмуртии пройдет 2 декабря

Прямая линия с главой Удмуртии Александром Бречаловым состоится 2 декабря в 18:00. Руководитель региона будет отвечать на вопросы граждан в прямом эфире. Об этом сообщает пресс–служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт президента РФ Фото: Сайт президента РФ

Вопросы главе республики можно направить через «Госуслуги», в его личных соцсетях, через страницу Центра управления регионом (ЦУР), а также по телефону 122. В прошлом году было направлено 2,5 тыс. обращений.

Напомним, в прошлом году прямая линия главы Удмуртии длилась почти 4 часа. Основными темами вопросов и ответов стали спецоперация, экономическое развитие региона, дефицит кадров и благоустройство Ижевска.

