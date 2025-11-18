В Ярославской области произошла задержка поездов

18 ноября 2025 года в 06:45 в Ярославской области на станции Беклемишево грузовой поезд вынужденно остановился из-за технических проблем, что привело к задержке пассажирских поездов. Об этом сообщили в Северной железной дороге.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд № 41 Воркута — Москва задержался более чем на 1,5 часа. Поезд № 129 Архангельск — Москва — на более чем час, а поезд № 21 Лабытнанги — Москва — на более чем полчаса. Поезд № 101 Ярославль — Москва задержался менее чем на полчаса.

Для устранения неполадок с грузовым поездом был привлечен вспомогательный локомотив. Северная железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

Антон Голицын