На капремонт участка дороги в Набережных Челнах выделят 71 млн рублей
На выполнение работ по капитальному ремонту автодорог общего пользования в Набережных Челнах из бюджета Татарстана выделят 71 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Работы включают капитальный ремонт 3,54 км автодороги — второго этапа реконструкции улицы Машиностроительная на участке от Орловского кольца до проспекта КАМАЗа. Подрядчику необходимо обустроить автомобильную дорогу, выполнить пусконаладочные работы и монтаж светофоров, а также обустроить наружное электроосвещение и утилизировать строительные отходы. Работы должны быть выполнены до 30 июля 2026 года.
Заказчиком выступает «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана».
В апреле на капитальный ремонт того же участка планировали выделить 400 млн руб.