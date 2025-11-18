На капремонт участка дороги в Набережных Челнах выделят 71 млн рублей

На выполнение работ по капитальному ремонту автодорог общего пользования в Набережных Челнах из бюджета Татарстана выделят 71 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы включают капитальный ремонт 3,54 км автодороги — второго этапа реконструкции улицы Машиностроительная на участке от Орловского кольца до проспекта КАМАЗа. Подрядчику необходимо обустроить автомобильную дорогу, выполнить пусконаладочные работы и монтаж светофоров, а также обустроить наружное электроосвещение и утилизировать строительные отходы. Работы должны быть выполнены до 30 июля 2026 года.

Заказчиком выступает «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана».

В апреле на капитальный ремонт того же участка планировали выделить 400 млн руб.

Анна Кайдалова