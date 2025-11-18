В Челябинске возбудили дело после гибели пенсионерки в ДТП

Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели пенсионерки в аварии. Ее сбил автомобиль на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным городского ГАИ, утром 17 ноября 47-летний водитель Chery Tiggo 4 двигался по улице Гагарина в состоянии алкогольного опьянения. У дома №35А он сбил 71-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм челябинка погибла на месте.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается. В рамках расследования уголовного дела детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Назначены ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

Виталина Ярховска