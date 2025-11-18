Следствие возбудило дело после ДТП с тремя погибшими под Волгоградом

Следствие возбудило уголовное дело по факту дорожной аварии с участием лесовоза и легковушки в Дубовском районе Волгоградской области, в результате которой погибли три человека (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 04:40 16 ноября на 626-м км федеральной автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там водитель автомобиля «Киа Рио» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с лесовозом «Мерседес Бенц Акрос» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии транспортные средства загорелись. Погибли водитель и два пассажира легковушки.

Павел Фролов