Агентство AK&M подтвердило ESG-рейтинг группы ММК

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило высший рейтинг (RESG 1) ESG -отчетности группы ММК за 2024 год. Аналитики отметили, что она соответствует международным стандартам и методическим рекомендациям Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба компании.

Нефинансовая отчетность компаний оценивается по методике, учитывающей 97 маркеров. В рейтинговом агентстве подчеркнули, что проработанность экологических вопросов в отчетности ММК. Документ содержит описание проектов по защите окружающей среды и их ожидаемый эффект, а также механизмы контроля за выбросами. Кроме того, по оценке аналитиков, заслуживают внимания система привлечения персонала и повышение энергоэффективности.

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается РА AK&M с 2020 года. Его главная цель — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.

ММК, раскрывающий информацию об устойчивом развитии в рамках единого годового отчета и в таблицах цифрового сборника данных, получает рейтинг от AK&M четвертый год подряд.