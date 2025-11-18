На Южной в Саратове на пожаре в жилом доме погиб человек
На пожаре в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Южной в Саратове погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Экстренным службам стало известно о пожаре в 01:45 сегодня, 18 ноября. Огонь охватил 24 кв. м и повредил пристройку и кухню одной из квартир.
Во время тушения специалисты нашли 60-летнего погибшего мужчину. В борьбе с огнем были задействованы три расчета. Дознаватели МЧС России выясняют обстоятельства произошедшего.