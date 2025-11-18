Властям Мексики напомнят о революции

Власти Мексики и участники прошедшего 15 ноября в столице страны марша «поколения Z», который завершился масштабными столкновениями и десятками пострадавших, готовятся к новому витку противостояния. Тысячи манифестантов, как ожидается, выйдут на улицы Мехико и других городов в четверг, 20 ноября. Дата не случайна: в стране отмечают День революции, вспоминая начавшееся в 1910 году восстание против диктатуры. Сейчас люди протестуют против разгула наркомафии, коррупции и неэффективности властей. Президент Клаудия Шейнбаум уверена, что речь идет не о романтическом порыве молодежи, а о кампании по дестабилизации, организованной правыми силами.

Фото: Zuma / ТАСС

Новая акция протеста пройдет 20 ноября под лозунгом «Мексиканцы, это боевой клич!». Маршрут в Мехико будет тем же, что и 15-го числа: от Ангела независимости — величественной колонны со статуей богини Ники — до площади Конституции (другое название — «Сокало»), где расположены Кафедральный собор и Национальный дворец (резиденция президента). Вопрос в том, пойдут ли события по тому же сценарию, что и на прошлой неделе.

15 ноября все начиналось мирно. Горожане (по официальным данным, около 17 тыс.) организованно прошлись по центру столицы, требуя усиления борьбы с наркопреступностью и коррупцией, судебных реформ и досрочной отставки президента Клаудии Шейнбаум.

Многие участники несли пиратские флаги из японской манги One Piece, которые превратились в глобальный символ молодежных протестов (такие знамена мелькали, например, и в ходе сентябрьской «революции зумеров» в Непале).

А некоторые надели ковбойские шляпы — такие, как носил мэр города Уруапан (штат Мичоакан) Карлос Мансо, убитый 1 ноября прямо на улице во время празднований Дня мертвых. Он был известен своими требованиями решительных мер против картелей и неоднократно критиковал слишком мягкие, по его мнению, подходы к этой проблеме Клаудии Шейнбаум. Убийство мэра не стало первопричиной протестов, но активизировало подготовку к ним и расширило круг участников: к манифестации присоединились люди более старшего поколения. В марше в Мехико даже приняла участие бабушка убитого мэра донья Ракель.

Подавляющее большинство демонстрантов были настроены мирно, но были среди них и радикалы — молодые люди в масках и капюшонах. Подойдя к Национальному дворцу, они повалили ограждения и вступили в противостояние с полицией. Большинство участников марша наблюдали за происходящим издалека.

Итог — 120 пострадавших, включая 100 полицейских. 40 из них пришлось обратиться в больницы за медицинской помощью. Два десятка манифестантов были задержаны. «Они опрокинули ограждения и разбили стекла. Мы говорим нет насилию: если вы не согласны, протестуйте мирно»,— возмутилась после этого президент Шейнбаум. 15 ноября протесты были и в других городах Мексики, но там обошлось без насилия.

Идея проведения марша возникла на социальной платформе Discord и в других соцсетях — на страницах нескольких групп, в названии которых фигурирует понятие «поколение Z» (это люди, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х).

«Движение родилось из коллективной усталости мексиканской молодежи. Мы устали от коррупции, замаскированной под прогресс, от наглости все тех же политиков, которые лишь меняют партийный цвет, чтобы делать все то же самое»,— говорится в манифесте одной из групп.

Между тем Клаудия Шейнбаум утверждает, что речь идет не о стихийной волне недовольства, а о продуманном плане правых сил — политиков и бизнесменов. Едва ли не главный антигерой для властей — миллиардер Рикардо Салинас Плиего, председатель конгломерата Grupo Salinas (занимается телекоммуникациями, СМИ, финансовыми услугами, розничной торговлей). 13 ноября суд обязал бизнесмена выплатить долг по налогам в размере 50 млрд песо (более $2,7 млрд). После этого активисты в группах «Поколение Z» опубликовали карикатуру, изображающую Шейнбаум, которая наводит на человека оружие с подписью «Налоговая служба». Салинас перепостил эту картинку, заодно назвав правящую элиту «насильниками, карателями, коррупционерами и ворами».

Власти утверждают, что магнат участвует в кампании по ослаблению нынешнего правительства, которая якобы обошлась заинтересованным лицам примерно в 90 млн песо ($4,9 млн). Сообщается, что деньги были потрачены, в частности, на привлечение инфлюенсеров и оппозиционных фигур, а также на оплату работы интернет-ботов.

Между тем многие участники акций, которых опрашивали мексиканские СМИ, отвечали примерно так: не важно, кто изначально стоял за протестами, люди вышли добровольно, чтобы высказать свое недовольство ситуацией.

И поводов для этого у них действительно немало.

В октябре 2024 года, едва вступив в должность президента, Клаудия Шейнбаум представила Национальную стратегию безопасности с четырьмя основными элементами: повышенное внимание к причинам преступности (то есть, например, создание программ по поддержке молодежи); укрепление Национальной гвардии; усиление возможностей для проведения разведки и расследований; тесная координация с региональными властями. При этом она дала понять, что полномасштабной кровавой войны с наркокартелями, как это было при президенте Фелипе Кальдероне (2006–2012 годы), не будет: «Никаких больше внесудебных казней, подобных тем, что происходили раньше».

Власти утверждают, что стратегия эффективна. Они ссылаются на данные, опубликованные Исполнительным секретариатом Национальной системы общественной безопасности (SESNSP). Из них следует, что за первые 12 месяцев президентского правления Шейнбаум по всей стране было зарегистрировано 25,7 тыс. убийств, что на 25,97% меньше, чем 34,7 тыс., зарегистрированных в первые 12 месяцев президентства ее предшественника и политического наставника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018–2024 годы). Впрочем, местные правозащитники указывают на то, что в основе этих данных — отчеты местных прокуратур, а в них статистика часто занижается.

Показательно, что в Мексике растет число тех, кого сильно беспокоит ситуация с безопасностью.

Согласно сентябрьскому опросу, проведенному Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), 63% населения чувствуют себя в своем городе небезопасно. В сентябре 2024 года таковых было 58,6%.

Исследование мексиканской НКО «Совет граждан по вопросам общественной безопасности и уголовного правосудия» показало: в 2024 году из 50 городов с самым высоким уровнем насилия 20 находились в Мексике. На первом месте расположился Порт-о-Пренс на Гаити, а за ним — сразу пять мексиканских городов (Колима, Акапулько, Мансанильо, Тихуана, Сьюдад Обрегон). По итогам этого года картина вряд ли будет выглядеть лучше.

В целом же страна занимает третье место в «мировом индексе преступности», уступая лишь Мьянме и Колумбии.

Это следует из обнародованного в ноябре доклада швейцарской НКО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GI-TOC). Более того, Мексика лидирует по показателю «Криминальные рынки» (в этой категории учитываются такие преступления, как торговля людьми, вымогательство, незаконный оборот оружия, торговля контрафактной продукцией). Ключевой проблемой Мексики аналитики назвали коррупцию, которая «носит структурный характер, простираясь от муниципального уровня до федерального, и обеспечивает функционирование преступной деятельности».

Николай Амелин