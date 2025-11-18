Новостройки поползли в гору

В октябре на рынке первичной недвижимости Челябинска количество сделок выросло на 24% по сравнению с сентябрем. В прошлом месяце зафиксирован пик продаж за весь 2025 год. В целом в январе-октябре количество сделок сократилось на 40% год к году. Эксперты считают, что на рост продаж новых квартир в октябре влияет снижение ключевой ставки и новости о предстоящем ужесточении семейной ипотеки. Некоторые участники рынка не заметили оживления в секторе нового жилья, но отметили увеличение сделок по коммерческой недвижимости.

Октябрь стал рекордным месяцем за весь 2025 год по продажам нового жилья в Челябинске. Всего заключено 540 сделок, что на 24% больше, чем в сентябре. Такую статистику представил сервис аналитики «Объектив. РФ».

Всего с января по октябрь жители Челябинска приобрели на первичном рынке недвижимости 4,1 тыс. квартир общей площадью 193 тыс. кв. м. Это на 40% меньше показателя 10 месяцев прошлого года. На начало ноября средняя стоимость квадратного метра нового жилья составила 157,6 тыс. руб.

В 2024 году пик активности продаж новостроек пришелся на июнь. Тогда челябинцы заключили более 1,3 тыс. сделок по договорам долевого участия.

Глава экспертного центра «Объектив. РФ» Ксения Чернецкая отмечает, что динамика продаж новостроек в Челябинске указывает на постепенную адаптацию рынка к новым экономическим условиям. «Девелоперы стали более гибкими в ценообразовании, а покупатели — более осмотрительными. Рост продаж на 24% за месяц — это хороший результат, который говорит о сохранении платежеспособного спроса, однако для закрепления тенденции важно сохранять оптимальный баланс между объемами строительства и спросом на рынке»,— прокомментировала Ксения Чернецкая.

Директор агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман подтвердил октябрьский рост продаж на рынке первичной жилой недвижимости. «Все дело в новостной повестке. Во-первых, снизилась ключевая ставка до 16,5%, из-за чего люди сняли деньги с депозитов и пошли вкладывать их в недвижимость. Во-вторых, были анонсированы ограничения на выдачу семейной ипотеки. Если раньше оба родителя могли ее оформить, то с февраля 2026 года семье будет доступна только одна ипотека. Риэлторы об этом тоже говорили своим покупателям. Поэтому все, у кого есть возможность оформить семейную ипотеку, решили ею воспользоваться. В-третьих, Центральный банк РФ уверенно говорит, что ключевая ставка будет снижаться, соответственно и депозиты тоже. Люди в любом случае начнут вкладывать деньги в недвижимость»,— рассказал Максим Фридман.

Он отметил, что на увеличение спроса влияют предупреждения банков об ужесточении условий выдачи ипотеки и увеличении первоначального взноса, поэтому люди спешат купить жилье.

Генеральный директор агентства «А1 Недвижимость» Степан Подпятников не заметил оживления на рынке нового жилья, но отметил рост сделок в сегменте коммерческой недвижимости. «Мы сейчас замечаем, что люди вкладываются в коммерческую недвижимость, в которой есть арендатор. Депозиты становятся менее выгодными, а коммерческая недвижимость сейчас немного упала в цене. Поэтому люди сравнивают доходность от этих двух активов и больше склоняются к покупке помещения с долгосрочным договором аренды. Некоторые предприниматели сейчас находятся в такой зоне турбулентности, непонятно, что будет дальше. Поэтому собственники бизнеса подстраховываются, вкладывая деньги в коммерческую недвижимость»,— рассказал Степан Подпятников.

По мнению эксперта, рост продаж коммерческой недвижимости также связан с тем, что сейчас застройщики предпочитают затягивать сроки ввода квартир в эксплуатацию. Инвесторам, вложившимся в жилье, экономически невыгодно долго ждать. Степан Подпятников подчеркнул, что на рост первичного рынка повлияет расширение льготных программ и более быстрый ввода новых объектов в эксплуатацию.

В целом по Челябинской области на первичном рынке жилья за десять месяцев 2025 года зарегистрировано более 5,4 тыс. договоров долевого участия, сообщают аналитики «Авито. Недвижимости. На вторичном рынке южноуральцы совершили около 36,6 тыс. сделок. Средняя стоимость квадратного метра в новом жилье составила 152 тыс. руб. за кв. м., а в подержанном — 107 тыс. руб. за «квадрат».

Ольга Воробьева