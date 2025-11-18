МКУ «Управление технического заказчика» обрело полноценного руководителя

МКУ «Управление технического заказчика» возглавил Александр Мишкин, который ранее руководил учреждением в качестве исполняющего обязанности. По данным «СПАРК-Интерфакс», он стал полноценным директором с 12 ноября 2025 года.

Ранее господин Мишкин занимал должность заместителя директора — начальника отдела капитального строительства и реконструкции объектов.

Прежний руководитель учреждения Андрей Кудрявцев в апреле 2025 года был признан виновным в получении взятки и приговорен Кировским судом Перми к двум годам колонии и штрафу.