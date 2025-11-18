На сетях ОЖД с начала года обновили 13 железнодорожных платформ в Ленобласти

За период с января по октябрь текущего года на территории Ленинградской области железнодорожники Октябрьской магистрали выполнили работы по замене плит и асфальтового покрытия на 13 платформах.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, работы, в частности, велись на ж/д станциях Любань, Рябово, Саблино, Трубниково, Тосно, Бабино.

Кроме этого, также установили барьеры безопасности на платформах: № 3 остановочного пункта Тосно-2, № 2 остановочного пункта Георгиевская, № 1 и № 2 станции Рябово и № 1 станции Болотницкая.

Прежде «Ъ Северо-Запада» писал о двукратном сокращении числа происшествий с участием автотранспорта на сетях ОЖД за прошлый год.

Андрей Цедрик