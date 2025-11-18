В Коми-округе продают отель за 30 млн рублей

На сайте «Авито» выставлена на продажу гостиница в стиле XIX века Pozhva, расположенная в поселке Пожва Коми-Пермяцкого округа. Стоимость объекта составляет 30 млн руб. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Фото: страница отеля Pozhva в соцсети.

Отель Pozhva начал работу в середине лета 2025 года. Основателем и инвестором гостиницы являлся местный предприниматель Тихон Корякин. Стоимость проживания в отеле варьируется от 1,2 тыс. до 5,4 тыс. руб. в сутки с завтраком. Кроме размещения гостям предлагаются экскурсионные услуги по местным достопримечательностям, а также тематические мероприятия и велопрогулки.