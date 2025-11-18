На авиасалоне в Дубае впервые представлен бортовой радиолокационный комплекс с ИИ «Арбалет-М»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ; входит в «Ростех») впервые представил новейший бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) «Арбалет-АМ» для вертолетов и самолетов. БРЛК показали на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, сообщила пресс-служба «Ростеха».

По данным госкорпорации, «Арбалет-АМ» работает с повышенной скрытностью и использует технологии искусственного интеллекта, что позволяет повысить достоверность обнаружения воздушных, наземных и морских целей. Оборудование обеспечивает управление беспилотниками при помощи луча АФАР (активная фазированная антенная решетка), уточняется в сообщении.

Выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября в ОАЭ. «Рособоронэкспорт» планирует представить на авиасалоне более 850 образцов продукции военного назначения. Один из главных российских экспонатов — истребитель пятого поколения Су-57Э.