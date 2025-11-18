Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тукаевском районе Татарстана в ДТП погибло два человека

Ночью 18 ноября 2025 года на 1071-м километре трассы М7 «Волга» в направлении Уфы произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: прокуратура Татарстана

По предварительным данным, около 02:30 водитель автомобиля Toyota с регистрационными знаками Свердловской области на небезопасной скорости столкнулся со стоящим грузовым автомобилем. В результате удара водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Незадолго до этого поступало сообщение о гололедице на данном участке дороги.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Анна Кайдалова