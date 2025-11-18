Из-за коммунальной аварии часть Ангарска осталась без тепла

В Ангарске (Иркутская область) из-за коммунальной аварии в ночь на 18 ноября часть города осталась без отопления и горячего водоснабжения. Отключения произошли в кварталах 207/210, а также в 211-м, сообщил в своем Telegram-канале мэр Ангарского округа Сергей Петров. Восстановить подачу теплоснабжения планируется после 14:00 по местному времени, когда будет устранена авария на проезжей части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам градоначальника, изначально под отключение попали восемь детских садов, три школы и центр «Гармония».

«Принято решение, что в перечисленных дошкольных учреждениях в этот день детей принимать не будут, хотя на данный момент в части из них подача тепла уже возобновлена. По согласованию с родителями малышей временно распределили в другие сады. Школа и лицей перенесли обучение в этот день на вторую смену»,— написал господин Петров.

Кроме того, под отключение попали поликлиники для взрослых МСЧ-28, хирургического и терапевтического корпусов.

По данным Иркутского УГМС, температура воздуха сегодня утром в Ангарске опустилась до -9,4 градусов.

Александра Стрелкова