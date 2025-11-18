Николай Диденко остался на посту мэра Северска

Мэром ЗАТО Северск в Томской области вновь на пятилетний срок избран Николай Диденко. Соответствующее решение городская дума приняла единогласно на сессии 18 ноября.

Кандидаты на пост мэра были отобраны конкурсной комиссией. По данным пресс-службы муниципального парламента, единственным соперником господина Диденко оказался начальник архивного отдела северской администрации Владимир Родыгин.

Выборы депутатов гордумы Северска прошли в сентябре 2025 года. 24 мандата получили кандидаты «Единой России», по одному — КПРФ и ЛДПР.

Николай Диденко возглавил исполнительную власть Северска в 2013 году (в 2013-2015 годах — в статусе и. о. мэра).

Валерий Лавский