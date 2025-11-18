В Самаре ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

Движение транспорта будет ограничено в Самаре из-за ремонта трамвайных путей на пяти перекрестках. Ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00 (MSK+1). Об этом сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первый этап ремонта стартует 17 ноября на улице Ташкентской в районе бывшего ТЦ «Колизей». Кроме того, в ночь с 19 на 20 ноября работы начнутся на переезде возле остановки у областной клинической больницы имени Середавина.

Также в ночь с 22 на 23 ноября будут отремонтированы трамвайные пути у остановки «Лесная». А с 27 на 28 ноября будут проведены работы на пересечении улиц Ташкентской и Силина. Помимо этого, в ночь со 2 на 3 декабря завершится ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Нагорной.

Георгий Портнов