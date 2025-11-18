Житель Саратовской области ударил полицейского и получил штраф в 50 тыс. рублей

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Краснокутского района по уголовному делу о применении насилия против сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 24 августа этого года нетрезвый фигурант ударил кулаками в грудь участковому уполномоченному полиции в жилище своей сожительницы в городе Красный Кут. Страж порядка прибыл по вызову этой гражданки, которая проинформировала дежурную часть о бытовом дебоширстве возлюбленного.

Вину фигурант не признал. По решению суда он получил штраф в 50 тыс. руб.

Павел Фролов