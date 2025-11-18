РЖД усилит сообщение между Самарой и Адлером в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников будут назначены дополнительные поезда, курсирующие из Самары в Адлер. Об этом сообщили в РЖД.

Также будет усилено железнодорожное сообщение между Москвой и Оренбургом через Самару. Дополнительные поезда свяжут и Ульяновск со столицей.

В целом по России на популярных маршрутах будет назначено более 700 дополнительных рейсов поездов. Это направлено на удовлетворение высокого спроса в сезон отпусков. С 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест, что соответствует прошлогоднему показателю.

Андрей Сазонов