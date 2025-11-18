В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали 200 человек из-за пожара

Пожар произошел в самарском ТЦ Letout вечером в понедельник, 17 ноября. Сообщение о происшествии в Кировском районе на 18 км Московского шоссе, 23, поступило на пульт оперативных служб в 20:37 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Установлено, что на третьем этаже здания загорелся кондиционер под навесным потолком. Огонь потушили к 21:24 (MSK+1).

Площадь пожара составила 1 кв. м. Никто не пострадал и не погиб.

Из здания эвакуировали 200 человек, включая 60 детей. Огонь тушил 21 человек и шесть единиц техники.

Георгий Портнов