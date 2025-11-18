ВТБ: к концу 2025 года доллар может стабилизироваться до 82 рублей

По оценке аналитиков, к концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%. В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21 до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохранится в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.

«Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год»,— отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Управляющий директор управления инвестиционного консультирования компании Артем Маркин подчеркнул, что к концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит.

«Если размещать деньги не на 3–6 месяцев, а на 1,5–2 года, депозит даст около 9–11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14–15% — на горизонте 5,5–16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам. Это один из самых интересных инструментов сейчас»,— отметил Артем Маркин.

Инвестиционный стратег брокера Алексей Корнилов добавил, что длинные ОФЗ особенно чувствительны к снижению ключевой ставки и позволяют зарабатывать на изменении рыночных ожиданий.

«Инструменты вроде фондов денежного рынка тоже остаются актуальными. При доходности 16,5% и инфляции около 7% мы получаем почти двузначную реальную доходность — такую сегодня трудно найти где-либо в мире»,— сказал стратег.

