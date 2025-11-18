Бухгалтера новосибирского издательства будут судить за хищение 4 млн рублей

Новосибирская прокуратура направила в суд дело бывшего главного бухгалтера печатного издательства, которая обвиняется в хищении более 4 млн руб. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 44-летней финансистке грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая, работавшая бухгалтером в двух редакциях сельских газет, завышала себе заработную плату и премии. С января 2022-го по январь 2025 года она похитила в общей сложности свыше 4 млн руб.

Факты хищений выявили сотрудники УФСБ. По материалам ведомства Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Илья Николаев