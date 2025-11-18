«Челябинский метротрамвай» требует с генподрядчика метротрама 217 млн рублей

АО «Челябинский метротрамвай» подал иск к АО «Моспроект-3». Сумма требований к генеральному подрядчику строительства метротрамвая составляет почти 217 млн руб., указано в карточке дела.

Заявление организации, принадлежащей правительству Челябинской области, арбитражный суд региона зарегистрировал 17 ноября. На данный момент дело не принято к производству, суть претензий не раскрывается.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2022 года «Челябинский метротрамвай» заключил с «Моспроект-3» контракт на сумму 49,5 млрд руб. Компания стала единственным участником и победителем аукциона на возведение линии метротрама «Север—Юг».

