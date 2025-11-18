Глава Саратова: устройство заездных карманов на Чапаева завершится до 5 декабря

Специалисты приступили к обустройству двух заездных карманов для общественного транспорта на улице Чапаева в Саратове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, указанные работы должны завершиться до 5 декабря. Он поручил главе Фрунзенского района Сергею Пименову держать их выполнение на личном контроле.

Михаил Исаев напомнил, что ранее на данном участке в районе Цирка и «Детского мира» снесли ларьки. Комитету дорожного хозяйства предстоит продолжить работу по поиску аналогичных участков на других улицах, где есть техническая возможность расширения территории.

Павел Фролов