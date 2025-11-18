Земли нацпарка «Зигальга» стали особо охраняемыми

Завершился процесс перевода участков леса площадью 44,6 тыс. га, где располагается национальный парк «Зигальга» в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Подписано соответствующее распоряжение правительства России, сообщает пресс-служба учреждения.

Важный этап завершен спустя шесть лет с момента создания национального парка. Теперь необходимо организовать лесничества и оформить документы лесного планирования для полноценного развития «Зигальги». В поселке Кордонный уже действует информационный центр и визит-центр, где идет регистрация туристов. Кроме того, там открыты гостевые дома для путешественников и сувенирная лавка. Попасть на маршрут к горе Поперечная можно по 60-метровой подвесной переправе через реку Юрюзань. А на четырехкилометровой экскурсионной экотропе «По предгорьям Зигальги» и на маршрутах есть понятная маркировка, указатели, места отдыха и настилы.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале в поселке Тюлюк на ведущей к входу в национальный парк «Зигальга» дороге начались подготовительные работы для ремонта. Эта трасса также будет проложена к нацпаркам «Иремель» и «Зюраткуль». Стоимость работ составит 1,7 млрд руб.

Виталина Ярховска