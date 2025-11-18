Прокуратура контролирует расследование дела о ДТП с подростком в Кургане

Прокуратура Курганской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого 12-летний подросток получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, утром 15 ноября 32-летний житель Тюмени за рулем Hyundai Accent на дороге Ялуторовск — Шадринск выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с грузовиком Renault Magnum с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 12-летний мальчик, пассажир легковой машины, доставлены в медучреждение. Подросток получил тяжелые травмы, он не был пристегнут.

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Виталина Ярховска