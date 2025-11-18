Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против России, но для этого он требует сохранить право окончательного решения по рестрикциям против других стран. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям»,— объяснил собеседник агентства.

Документ, который сейчас разрабатывает Сенат, позволит господину Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители. По словам сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), законопроект поддерживают большинство демократов и республиканцев в Конгрессе.