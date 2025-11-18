Главе СКР доложат по уголовному делу о нарушении прав жителей города Петров Вал

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с нарушением прав жителей города Петров Вал Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в медиапространстве, оставшиеся без попечения родителей граждане ранее пожаловались на предоставление им некачественного жилья, завышенные тарифы на коммунальные услуги и отсутствие инфраструктуры в указанном городе. Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили по данному факту уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В соответствии с поручением главы СК РФ начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе расследования уголовного дела, по доводам обращения. Также ему предстоит представить доклад о мерах, которые принимаются для восстановления прав граждан.

Павел Фролов