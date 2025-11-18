Серия поражений хоккейной «Сибири» выросла до 13 матчей

«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги. 17 ноября новосибирцы проиграли китайской команде «Шанхайские Драконы», базирующейся в Санкт-Петербурге.

Матч состоялся в Новосибирске. Его исход решили два гола американского нападающего гостей Гейджа Куинни в начале второго периода. В третьем периоде канадец Ник Меркли установил окончательный счет — 0:3.

«Свое большинство не забили, а меньшинство пропустили — это ключевой фактор поражения сегодня»,— заметил после игры и. о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

Валерий Лавский