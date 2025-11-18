Близнецы Алиса и Эллен Кесслер покончили с собой

Немецкие артистки Алиса и Эллен Кесслер скончались в результате суицида на 90-м году жизни. Об этом сообщило издание Bild. Полиция приезжала в их дом в Грюнвальде и, как передает агентство DPA, не обнаружила ничего, что указывало бы на преступление.

Близнецы родились в 1936 году в Саксонии. Их родители увезли их на Запад еще до возведения Берлинской стены. Начали танцевать еще в детстве, под руководством своего отца. В 16 лет они убежали из дома. Танцевали в театре-ревю, где их заметил директор парижского кабаре «Лидо». Он пригласил девушек выступать в своем заведении.

В 1950-х годах началась их международная карьера. Они пели и танцевали на сцене более 60 лет. Они оказались среди первых артисток, которые на телевидении осмеливались выходить в более смелых нарядах и, например, демонстрировать ноги, что тогда было не принято.

Сестры выступали в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте. В 1959 году представляли Германию на конкурсе «Евровидение», на котором заняли восьмое место. Также они снимались в кино — среди их работ: «Француженка и любовь» (1960-й год), «Содом и Гоморра» (1962), «Графиня Марица» (1958).