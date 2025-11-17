Часть расплаты

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил обособленный спор Агентства по страхованию вкладов с предпринимателем Станиславом Машагиным об убытках от разорения банка «Ассоциация». Ущерб кредитной организации следствие оценило почти в 1 млрд руб., две трети этой суммы осужденные за крах банка финансисты погасили еще во время следствия, а после приговора заплатили оставшееся, в том числе в рамках мировых соглашений с АСВ. Ранее суд разблокировал российский актив миллиардера Тимура Турлова, которого АСВ посчитало причастным к разорению «Ассоциации», требования об убытках к фигурантам уголовного дела были согласованы АСВ. Как и предполагали знакомые с разбирательством собеседники «Ъ-Приволжье», они свелись к размеру ущерба в рамках решения по уголовному делу.

Предприниматели Владимир Макаревич (слева) и Станислав Машагин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил последний обособленный спор Агентства по страхованию вкладов с фигурантами уголовного дела о крахе банка «Ассоциация», следует из картотеки суда. Как писал „Ъ“, АСВ потребовало €18,9 млн и $2 млн с компаний и лиц, которых считало причастными к выводу капитала банка. ЦБ лишил «Ассоциацию» лицензии в 2019 году из-за недостачи 3,8 млрд руб. на корсчетах в VTB Europe Bank, по этому факту было расследовано уголовное дело о причинении ущерба кредитной организации путем обмана без цели хищения (ст. 165 УК РФ). Банк «Ассоциация» обанкротился, а следствие выяснило, что в 2016–2019 годах бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич фальсифицировал внутреннюю отчетность банка и платежи в международной системе SWIFT в пользу участников валютных операций, в числе которых оказались учредитель компании «Капитал регионы» Павел Увяткин и руководитель АО «Волга капитал» Станислав Машагин.

Именно с ними Владимир Макаревич оформлял сделки купли-продажи валюты, создавая видимость исполнения своих обязанностей, решил суд.

В апреле 2025 года Нижегородский областной суд назначил Макаревичу четыре года, а предпринимателям — два года восемь месяцев и два года девять месяцев колонии-поселения.

Доказанный ущерб от их действий составил 984 млн руб., однако еще во время следствия Станислав Машагин выплатил свыше 650 млн руб. со счета товарищества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Казахстана», которая позднее передала право требования этой суммы московскому ООО «Аверс-Про».

Однако в рамках банкротства «Ассоциации» Агентство по страхованию вкладов, как конкурсный управляющий банком, потребовало многомиллионную сумму в валюте от фигурантов дела и лиц, которых посчитало причастными к краху банка. В рамках обеспечения иска в 2024 году была арестована доля в 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз» казахстанского миллиардера Тимура Турлова, претензии касались еще нескольких офшорных компаний и связанных с ними предпринимателей.

В сентябре 2025 года актив господина Турлова был разблокирован в рамках мирового соглашения с АСВ, по которому Владимир Макаревич обязался выплатить 229,8 млн руб.

При этом конкурсный управляющий отказался от иска к Cassin Investments Ltd.. Тогда Тимур Турлов отметил, что мировое соглашение и отказ от взыскания с него ущерба подтвердили его непричастность к уголовному делу.

Ранее АСВ согласовала выплату еще 92 млн руб. Владимиром Макаревичем и Павлом Увяткиным в счет погашения убытков, а солидарную ответственность Станислава Машагина и Владимира Макаревича оценили в 236 млн руб. При этом требования к Станиславу Машагину суд выделил в обособленный спор. В процессе арбитражных разбирательств фигуранты предложили мировые соглашения АСВ для погашения убытков, большую часть которых по условиям этих соглашений заплатит бывший казначей банка.

В ноябре обособленный спор АСВ со Станиславом Машагиным был прекращен по его ходатайству, следует из материалов арбитражного дела, опубликованных в картотеке суда. В них говорится, что убытки в размере 236 млн руб. в солидарном порядке взысканы с Владимира Макаревича и Станислава Машагина в рамках решения суда по уголовному делу. Поэтому повторно рассмотреть спор по одному и тому же основанию невозможно.

Судя по арбитражной картотеке, это был последний обособленный спор об убытках «Ассоциации». Очевидно, ущерб по уголовному делу был полностью возмещен.

Добавим, знакомые с делом собеседники «Ъ-Приволжье» ранее отмечали, что ответчики по иску АСВ намеревались свести требования конкурсного управляющего к сумме ущерба, установленной в рамках уголовного дела, и взыскать более крупную сумму будет сложно. Тем временем АСВ оспаривает в судебном порядке продажу в мае 2022 года доли в 98% в московском ООО «Ай эм» Станислава Машагина бизнесмену Денису Сверчкову. Вероятно — для возможного взыскания убытков.

Владимир Зубарев