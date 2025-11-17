После удара БПЛА в белгородской Короче загорелся торговый центр
Из-за удара беспилотников по белгородскому городу Короче загорелась кровля коммерческого объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
На фотографиях, которые опубликовал Вячеслав Гладков, видно, что загорелся торговый центр «Вокзальный». Пожарные ликвидируют очаг возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор.
От еще одного удара БПЛА в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна, написал господин Гладков. Город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка временно остаются без света. Все оперативные службы работают на местах