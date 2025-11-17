После удара БПЛА в белгородской Короче загорелся торговый центр

Из-за удара беспилотников по белгородскому городу Короче загорелась кровля коммерческого объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области

На фотографиях, которые опубликовал Вячеслав Гладков, видно, что загорелся торговый центр «Вокзальный». Пожарные ликвидируют очаг возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор.

От еще одного удара БПЛА в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна, написал господин Гладков. Город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка временно остаются без света. Все оперативные службы работают на местах