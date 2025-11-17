«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву», пропустив на последней секунде овертайма

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне уступил ярославскому «Локомотиву». Матч на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле закончился в овертайме со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канадский форвард уфимцев Шелдон Ремпал

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Канадский форвард уфимцев Шелдон Ремпал

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

2 ноября команды встречались в Уфе, там итоговый счет составил 1:4 в пользу гостей.

Вчерашний матч начался с преимущества «юлаевцев» — Артем Горшков с передачи Егора Сучкова и Владислав Ефремов с передач Ярослава Цулыгина и Александра Хохлачева сделали счет 2:0.

На третье минуте второго периода «железнодорожники» сократили отставание — в большинстве отличился Георгий Иванов, ему ассистировал Александр Полунин. Оставшаяся часть второй трети прошла с позиционным преимуществом хозяевам (это выразилось, например, в статистике заблокированных бросков — 1:10 в пользу уфимцев), но сравнять счет «Локомотив» не смог. В середине периода «Салават Юлаев» остался без капитана до конца матча — шайба попала в висок Григорию Панину, он вынужден был покинуть площадку.

До середины третьего периода уфимцам удавалось отбиваться от долгих и изнуряющих атака хозяева. Не поменяло его и четырехминутное удаление канадца Шелдона Ремпала. Однако на 11-й минуте ярославцы сравняли счет — сделал это Никита Кирьянов с передач Мартина Герната и Байрона Фрэза. Более того, спустя полторы минуты лидеры Западной конференции КХЛ вышли вперед, во второй раз реализовав большинство — с передач Георгия Иванова и Рушана Рафикова забил Александр Радулов. Для него это второй гол в ворота «юлаевцев» за два последних матча.

За две минуты до конца третьего периода «Салават Юлаев» в попытке отыграться заменил вратаря на шестого полевого игрока. Игра с численным преимуществом принесла плоды — за минуту-восемнадцать до сирены Джек Родуолд сделал счет 3:3.

Овертайм «Салават Юлаев» начал в большинстве «четыре на три» из-за удаления одного из ярославцев за атаку вратаря, но использовать преимущество не смог. За восемь секунд до конца дополнительного периода, когда матч клонился к серии буллитов, тренерский штаб «железнодорожников» взял тридцатисекундный тайм-аут. После него уфимцы выиграли вбрасывание в собственной зоне, но ярославцы сумели перехватить шайбу. От синей линии Радулов отпасовал на пятачок, где его партнер Максим Шалунов выиграл борьбу за позицию у «юлаевского» защитника Евгения Кулика и обвел вратаря, сделав счет 4:3. До финальной сирены оставалась секунда.

19 ноября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Сочи».

Идэль Гумеров