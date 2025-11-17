Во Владикавказе задержали подозреваемых в реализации контрафактного алкоголя

В Северной Осетии задержаны пятеро участников организованной группы, занимавшихся продажей немаркированной алкогольной продукции, в том числе контрафактной (ч. 2 ст. 180, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оперативников, подозреваемые сбывали алкоголь сомнительного качества в одном из магазинов на ул. Морских Пехотинцев. Злоумышленники действовали под руководством 29-летнего владельца торговой точки. В распространении спиртного были задействованы четыре местные жительницы в возрасте 49, 67, 71 и 47 лет, одна из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«Сотрудниками полиции были проведены четыре проверочные закупки, в результате которых продавцы реализовали условным покупателям 408 бутылок водки на общую сумму 98 тыс. руб. Продукция не имела федеральных специальных марок, подтверждающих легальность её происхождения»,— отмечают в ведомстве.

В торговом зале и подсобном помещении магазина во время осмотра обнаружено 349 бутылок различной алкогольной продукции: водки, коньяка и других крепких напитков также без предусмотренной российским законодательством маркировки. По предварительной оценке, стоимость изъятого алкоголя составляет 248 тыс. руб.

Ущерб, причиненный правообладателю элитной коньячной продукции, оценивается в 522 тыс. руб.

Руководитель группы отправлен в СИЗО. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Наталья Белоштейн