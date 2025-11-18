Мнимые масоны прокатили с «харлеем»

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело обвиняемого в мошенничестве Никиты Борецкого, который, как полагает следствие, убедил жертву вступить в вымышленный масонский клан. Для поддержания иллюзии, считают в правоохранительных органах, он поручал жертве выполнять обряды и шантажировал ее «проклятием души». Сам фигурант в прошлом при этом был судим за причинение вреда здоровью.

В Приморский районный суд города передано уголовное дело в отношении Никиты Борецкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

В Приморский районный суд города передано уголовное дело в отношении Никиты Борецкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. В феврале фигурант, сказано в материалах, через Telegram якобы убедил потерпевшего вступить в «Масонский орден», зная, что такого объединения не существует, после чего поручал ему выполнять ритуальные обряды, чтобы поддерживать серьезность происходящего.

Затем, полагает сторона обвинения, Борецкий, узнав, что один из адептов хочет покинуть ряды организации, пригрозил, что его душа будет «подвержена проклятию».

Обвиняемый, по версии следствия, потребовал передать ордену с целью «выкупа души» 66 666 рублей и 666 666 рублей, вложив их в эзотерическое произведение, которое можно было найти в «Буквоеде» на Невском проспекте, после чего забрал оставшиеся деньги у потерпевшего и скрылся. Но это не все. Через некоторое время «вольный каменщик» вновь объявился и сообщил, что для «избавления от мирских благ» нужно отдать свой Harley Davidson Road King стоимостью 1,5 млн рублей, что по итогу тоже было сделано. Таким образом, следует из обвинительного заключения, за неполный месяц Никита Борецкий похитил имущества на более чем 2,2 млн рублей.

Примечательно, что фигурант уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ), после того как несколько лет назад распылил баллончик в лицо оппоненту, с которым у него случайно возник конфликт во дворе, а затем избил его. Подсудимый оправдывался тем, что молодые люди распивали спиртное и громко разговаривали. В 2022 году Борецкий получил по этому делу три года условно.

Различные подобные объединения, в частности, масонская ложа, отметил в разговоре с «Ъ Северо-Запад» адвокат Даниил Берман, могли обладать влиянием двести, а то и триста лет назад, но никак не сейчас. Юрист уверен, что сегодняшние масоны не могут угрожать тем, кто покидает ряды братства вольных каменщиков, напусканием порчи, поскольку это как минимум не соответствует их установкам.

«Масонская ложа существует! Один известный адвокат, насколько я знаю, в ней состоит. То есть масоны-то — они существуют и существовали. Это не конспирологическая версия. Конспирологическая — заключается в объеме их влияния, который, безусловно, в разные времена был разный. Сегодня, если вы захотите стать масоном, то можете прямо сайт их найти, пожалуйста. Заплатите деньги, наверное, официальные взносы какие-то там существуют, и надо соответствовать критериям. Как в "Единую Россию", короче, вступить»,— заключил господин Берман.

В данном конкретном случае предполагаемой мошенник использовал сразу несколько ловушек, в которые обычно попадаются доверчивые граждане, но к религиозной жизни или даже к созданию «секты» это отношения не имеет, убежден российский религиовед, социолог и публицист Роман Лункин.

«В масонских орденах хоть и есть обряды и посвящения, но они изначально являются архитекторами гуманизма, а жертвы ордена приносят только в кино. Современные мошенники научились использовать религиозные нарративы, в том числе потому, что простые граждане плохо знают, что такое религия, церковь в реальности»,— подчеркнул собеседник.

Андрей Кучеров