План по креативу

Совет Госдумы 17 ноября утвердил проект программы научно-экспертной и исследовательской работы в нижней палате на следующий год. Как правило, содержащиеся в этом документе заявки связаны с текущей конъюнктурой, но через подобные исследования депутаты могут также прощупывать новые ниши для законотворческого креатива, поясняет эксперт.

Напомним, аппарат Думы с 2017 года ежегодно объявляет конкурсы на проведение экспертно-аналитических исследований с целью «повышения качества законопроектов». Официальные закупки на проведение подобных работ формируются на основании заявок комитетов и фракций. В программу на 2026 год (“Ъ” с ней ознакомился) включены предложения четырех из пяти фракций (кроме «Единой России») и 12 из 32 комитетов.

Так, КПРФ предложила изучить вопросы совершенствования нормативного правового обеспечения экологической политики. При этом, как следует из темы исследования, такая политика должна быть направлена на развитие финансово-экономического и промышленного потенциала страны. Также коммунисты хотят узнать зарубежный опыт, чтобы улучшить амортизационную политику в России.

«Справедливая Россия» планирует исследовать нормативное правовое регулирование научно-технологического развития субъектов РФ. ЛДПР особо интересуется вопросами законодательного обеспечения деятельности морской и речной портовой инфраструктуры России. А «Новые люди» предложили две темы: одну традиционную для себя, а другую — нетипичную. Первая заявка предполагает «совершенствование нормативного правового обеспечения подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства» (член фракции Сангаджи Тарбаев возглавляет думский комитет по туризму), а вторая — «комплексный анализ условий и методов формирования у детей дошкольного возраста духовно-нравственных и патриотических ценностей».

Предложения думских комитетов вполне соответствуют их профилю.

Например, комитет по финансовому рынку намерен изучить причины и факторы инфляции в России, комитет по защите конкуренции проанализирует ценовые модели маркетплейсов. Комитет по науке и высшему образованию озабочен законодательным обеспечением развития и безопасного применения систем искусственного интеллекта в сфере высшего образования, а также законодательным обеспечением кооперации науки, образования и реального сектора экономики.

Больше всего исследований (четыре) хочет заказать комитет по молодежной политике: он изучит проблемы занятости молодежи, проведет мониторинг правоприменения в сфере наставничества, ознакомится с механизмами поддержки молодежных НКО и подумает над совершенствованием правового механизма работы с детьми и молодежью на природе (походы, слеты, экспедиции и т. д.). По три заявки одобрены у вышеупомянутого комитета по защите конкуренции и комитета по защите семьи. Последний интересуется благополучием детей в российских регионах, организацией детского досуга в городской среде и поддержкой отцовства.

«Фракции и комитеты сами определяют темы для научных исследований, а на общедумском уровне следят, чтобы они не повторялись,— поясняет преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук.— Как правило, заявка указывает на какую-то текущую конъюнктуру: например, было много тем про мигрантов, искусственный интеллект. В то же время через исследования депутаты могут прощупывать новые ниши для законотворческого креатива».

